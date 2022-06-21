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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев отреагировал на слова Заремы Салиховой в свой адрес

21 Июня 2022 • 11:34 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, в свой адрес.

Напомним, футболист перешёл в петербургский клуб из «Спартака» нынешним летом в качестве свободного агента.

Бакаев заявил, что не получал предложений от руководства московского клуба по продлению контракта, а также признался, что задумался о скором уходе из «Спартака» уже зимой.

«Предполагал, что уйду, уже зимой: когда мог подписывать с другими клубами, а переговоров со «Спартаком» не было. Слова Заремы про то, что я не хотел отдать 10 номер Промесу и мог быть грубым с тренерами? Не хочу комментировать слухи», — приводит слова Бакаева «Чемпионат».

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл за «Спартак» 36 матчей, забив три гола и отдав восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зелимхан Бакаев Зарема Салихова
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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