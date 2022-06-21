Бакаев отреагировал на слова Заремы Салиховой в свой адрес

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, в свой адрес.

Напомним, футболист перешёл в петербургский клуб из «Спартака» нынешним летом в качестве свободного агента.

Бакаев заявил, что не получал предложений от руководства московского клуба по продлению контракта, а также признался, что задумался о скором уходе из «Спартака» уже зимой.

«Предполагал, что уйду, уже зимой: когда мог подписывать с другими клубами, а переговоров со «Спартаком» не было. Слова Заремы про то, что я не хотел отдать 10 номер Промесу и мог быть грубым с тренерами? Не хочу комментировать слухи», — приводит слова Бакаева «Чемпионат».

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл за «Спартак» 36 матчей, забив три гола и отдав восемь результативных передач.