Ещенко сравнил Карреру и Тедеско

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко сравнил игру под руководством экс-наставников «красно-белых» Массимо Карреры и Доменико Тедеско.

«У Карреры были качественные игроки, которые могли вовремя перестроиться. Мы играли не от противника, действовали от себя. Тедеско выбрал другую схему. Вероятно, понимал, что нет таких цепких и быстрых защитников. Но есть нападающий, которому дашь длинную передачу», — приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста «красно-белые» в 2017 году стали чемпионами страны впервые за 16 лет.

Тедеско работал на посту главного тренера «Спартака» с 2019 по 2021 год. Под руководством немца москвичи завоевали серебряные медали РПЛ в сезоне 2020/2021.