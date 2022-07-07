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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов хочет увидеть доминирующий футбол от Абаскаля в Суперкубке

07 Июля 2022 • 13:27 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.70
09.07 19:00

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

Баженов выразил надежду на то, что новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, уже начиная с игры против петербуржцев, начнёт прививать московской команде желаемый игровой стиль.

«Абаскаль же говорил, что хочет со «Спартаком» играть в доминирующий футбол. Я бы хотел, чтобы это началось с матча против «Зенита». В моменте «Спартак» точно конкурент «Зениту», но на дистанции в чемпионате России соперничать с ними тяжело», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

Напомним, матч за Суперкубок России состоится в субботу, 9 июля. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Никита Баженов Гильермо Абаскаль
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