Баженов хочет увидеть доминирующий футбол от Абаскаля в Суперкубке

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

Баженов выразил надежду на то, что новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, уже начиная с игры против петербуржцев, начнёт прививать московской команде желаемый игровой стиль.

«Абаскаль же говорил, что хочет со «Спартаком» играть в доминирующий футбол. Я бы хотел, чтобы это началось с матча против «Зенита». В моменте «Спартак» точно конкурент «Зениту», но на дистанции в чемпионате России соперничать с ними тяжело», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

Напомним, матч за Суперкубок России состоится в субботу, 9 июля. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.