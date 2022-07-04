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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Касьерра рассказал о настрое на матч со «Спартаком» за Суперкубок России

04 Июля 2022 • 07:48 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Новичок петербургского «Зенита», колумбийский форвард Матео Касьерра рассказал о своем настрое на предстоящий матч за Суперкубок России против московского «Спартака».

«Субботняя игра из тех, которые во что бы то ни стало нужно выигрывать. Мы собираемся завоевать Суперкубок!», - передает слова футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 9 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

Напомним, что питерцы являются чемпионами РПЛ, а «красно-белые» - обладатели кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Матео Касьерра
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