Касьерра рассказал о настрое на матч со «Спартаком» за Суперкубок России

Новичок петербургского «Зенита», колумбийский форвард Матео Касьерра рассказал о своем настрое на предстоящий матч за Суперкубок России против московского «Спартака».

«Субботняя игра из тех, которые во что бы то ни стало нужно выигрывать. Мы собираемся завоевать Суперкубок!», - передает слова футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 9 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

Напомним, что питерцы являются чемпионами РПЛ, а «красно-белые» - обладатели кубка России.