Предательство по-итальянски: Ваноли использовал «Спартак» и кинул

В четверг стало известно, что Паоло Ваноли всё же покидает «Спартак». По всей видимости, в клубе были не готовы к такому повороту событий. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о произошедшем.

Паоло Ваноли, кажется, переплюнул всех иностранцев в российском футболе. Конечно, можно вспомнить, как Маркус Гисдоль и Даниель Фарке сбежали из «Локомотива» и «Краснодара». Можно вспомнить футболистов, которые воспользовались опцией ФИФА о приостановке контракта. Однако Ваноли говорил, что вернётся, «Спартак» под него планировал предсезонную подготовку. Итальянец же решил, что держать своё слово не стоит.

Ситуация с Паоло Ваноли тем обиднее, что «Спартак» в общем-то просто дал ему шанс. Он нигде не работал главным тренером, и все удивлялись, почему москвичи вообще его позвали. На самом деле, это действительно странно и до сих пор непонятно, с чего вдруг руководство «красно-белых» сделало выбор в пользу Ваноли. В него почему-то поверили, под него даже провели неплохую трансферную кампанию. «Спартак» уж как минимум заслужил уважительное к себе отношение. Ваноли же, судя по всему, улетел, обещал вернуться, дал какие-то гарантии (не зря же «красно-белые» под него отстаивали старт чемпионата 24 июля), а потом сам же их нарушил. Это просто непорядочно.

Понятно, почему Ваноли не уехал весной. После пары матчей в России его резюме особо не изменилось, и тогда он не был никому нужен. Клуб поддерживал Ваноли, хотя команда играла откровенно плохо. Благодарность тренера за это оказалось такой, что он буквально бросил «Спартак». В конце концов Ваноли мог, как и Шварц, объявить об уходе сразу после финального матча за кубок страны. Это было бы понятно. Вместо этого итальянец уехал и занялся поисками вариантов новой работы.

В общем, Ваноли поступил очень некрасиво. Возможно, он думает, что сейчас у него в резюме появилась важная деталь – умение быстро брать трофей. Однако теперь к этому идёт и ещё важная строчка – отсутствие надёжности. Ваноли сбежит при первой же возможности, и новому работодателю стоит об этом помнить.

«Спартак» действительно оказался в сложнейшей ситуации. Потеря Ваноли сама по себе едва ли очень серьёзная. «Красно-белые» выиграли Кубок России, но работа итальянца всё равно вызывала слишком много нареканий. Вряд ли его уход можно уж прямо считать потерей для клуба. Даже в текущих реалиях можно найти тренера не слабее. Ваноли особо не убедил в том, что он специалист высокого уровня. Проблема в том, что у «Спартака» нет времени на это.

Напомним, что «красно-белые» собираются 21 июня выходить из отпуска. За это время «Спартаку» нужно найти тренера, который быстро составит план подготовки. Не забудем, что «красно-белые» из-за Суперкубка России на пару с «Зенитом» начнут сезон раньше остальных, что тоже вносит определённые коррективы. То есть «красно-белым» надо срочно найти нового специалиста.

Главная интрига – кто возглавит «Спартак». Ранее в СМИ уже сообщалось о четырёх кандидатах. Однако Владимир Федотов вроде бы принимает «Сочи», а Михаил Галактионов и Игорь Осинькин отпали. В том списке был ещё Андрей Талалаев, но его кандидатура изначально выглядит странно. Любопытно, что стилистически нынешнему «Спартаку» подходит… Александр Кержаков. Из всех российских тренеров он больше всего продвигал футбол Конте с тремя защитниками, к которому «красно-белые» тяготеют в последние годы. Понятное дело, что Кержакова в «Спартаке» не будет, хотя обещают именно российского тренера. В этом случае выбор остаётся совсем скромный – многочисленные легенды клуба, опытный Юрий Сёмин да Евгений Бушманов, знающий всю молодёжь клуба от и до.

Ваноли сбежал, чем создал «Спартаку» довольно много проблем. Его точно не будут вспоминать с такой же любовью, как Массимо Карреру (кстати, а может его вернуть?) и даже Доменико Тедеско. «Спартак» вступает в очередной период перестройки, начиная третий подряд подготовительный период с новым наставником. Остаётся лишь посочувствовать футболистам, которым придётся спешно привыкать к новым требованиям.

Роман Андреев