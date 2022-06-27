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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кудряшов: «Дзюба станет в Турции суперзвездой!»

27 Июня 2022 • 14:21 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.30 5.90
09.07 19:00

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в один из турецких клубов.

По мнению Кудряшова, Дзюба сможет стать суперзвездой турецкого чемпионата, отметив коммуникабельность и весёлый характер своего бывшего партнёра по сборной.

«Убеждён, что Артём станет одним из лучших бомбардиров и даже суперзвездой. С адаптацией у него точно не будет проблем — Дзюба всегда легко находил общий язык с иностранцами, его шутки и смех реально располагают к себе», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

33-летний Дзюба объявил о своём уходе из «Зенита» в конце мая нынешнего года. За петербургский клуб футболист выступал на протяжении семи последних лет. Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фёдор Кудряшов Артём Дзюба Антальяспор
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