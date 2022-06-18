Широков: «Матчи за Суперкубок необходимо проводить в «Лужниках», но не в этот раз»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России.

Напомним, ранее официально было объявлено, о том, что в этом году встреча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

По мнению Широкова, такие игры должны проводиться в Москве на стадионе «Лужники», однако в нынешней ситуации Санкт-Петербург — правильный выбор.

«Применительно к этому Суперкубку — его надо проводить в Санкт-Петербурге, так как заняты «Лужники». В остальных случаях надо смотреть. По-хорошему, нужно всё играть в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен? Чтобы на нём один раз в 10 лет играть?», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Также бывший футболист не считает, что матч за Суперкубок должен проводиться на нейтральном поле, так как «Зенит» ранее уже боролся за этот трофей в Москве с местными командами.