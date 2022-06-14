Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент АИКа рассказал, планирует ли шведский клуб оставлять Ларссона

14 Июня 2022 • 15:15 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Президент АИКа Роберт Фальк высказался о будущем нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, который вторую часть минувшего сезона провёл на правах аренды в шведском клубе.

Фальк сообщил, что АИК не собирается делать предложение московскому клубу о выкупе форварда.

«Мы не делаем «Спартаку» какого-либо предложения по Ларссону. По крайней мере, я об этом ничего не знаю», — приводит слова Фалька «РБ Спорт».

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, что если АИК не сделает предложение, то Ларссон вернётся в Россию.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл в составе шведского клуба 10 матчей, отметившись в них тремя голами и двумя результативными передачами. Также на счету Ларссона два забитых гола в 23 матчах за «Спартак».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аик Джордан Ларссон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
17:23 · Россия. Премьер-лига
У Самошникова появились предложения от московских клубов
17:23 · Россия. Премьер-лига
Рианчо прокомментировал назначение Абаскаля в «Спартак»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Игонин оценил перспективы Бакаева в «Зените»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА Гришин: «Армейцы» рассчитывают на Чалова
16:53 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Спартака» Зепатта намерен получить российское гражданство
16:47 · Россия. Премьер-лига
Широков прокомментировал будущее Чалова
16:36 · Россия. Премьер-лига
Лантратов мог перейти в «Динамо»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Чалову нужно остаться в «Базеле»
15:56 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
Евсеев заявил, когда станет известно о его будущем
15:46 · Россия. Премьер-лига
Аналитик «Сочи» назвал лучших футболистов клуба
15:36 · Россия. Премьер-лига
Аналитик «Сочи» назвал «Спартак» Руя Витории одним из самых понятных соперников
15:36 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» может поменять жёлто-синие цвета
15:33 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали о будущем Чалова
15:23 · Россия. Премьер-лига
Баженов — о назначении Абаскаля: Любого тренера приглашать — это риск
15:15 · Россия. Премьер-лига
Президент АИКа рассказал, планирует ли шведский клуб оставлять Ларссона
Все новости
Рекомендуем