Президент АИКа рассказал, планирует ли шведский клуб оставлять Ларссона

Президент АИКа Роберт Фальк высказался о будущем нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, который вторую часть минувшего сезона провёл на правах аренды в шведском клубе.

Фальк сообщил, что АИК не собирается делать предложение московскому клубу о выкупе форварда.

«Мы не делаем «Спартаку» какого-либо предложения по Ларссону. По крайней мере, я об этом ничего не знаю», — приводит слова Фалька «РБ Спорт».

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил, что если АИК не сделает предложение, то Ларссон вернётся в Россию.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл в составе шведского клуба 10 матчей, отметившись в них тремя голами и двумя результативными передачами. Также на счету Ларссона два забитых гола в 23 матчах за «Спартак».