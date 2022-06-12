«Ростов» выкупил игрока «Зенита»

«Ростов» выкупил полузащитника Кирилла Щетина у санкт-петербургского «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 20-летний футболист выступал за ростовчан на правах аренды. Сумма выкупа составила 450 тысяч евро.

Всего в составе команды Валерия Карпина Щетин провёл 12 матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. По итогам минувшего сезона «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Отметим, что В 2017 году полузащитник в составе молодёжной сборной России до 17 лет стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы.