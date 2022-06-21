Салихова — о словах Медведева: «Теперь, оказывается, мы сами просили провести матч за Суперкубок в Петербурге»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву, ранее заявившему, что изначально петербургский клуб готов был проводить матч за Суперкубок России в Москве, но затем передумал.

Напомним, матч за Суперкубок состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 18:00 по московскому времени.

«Какие у них ещё секреты? Может, «Спартак» попросил в тайне Иванова и Мешкова назначить? Или попросил, чтобы разрешили сделать коридор, и заодно самим обсыпать золотыми конфетти «Зенит» и РФС за хорошо проделанную работу? Теперь, оказывается, мы сами просили провести матч в Петербурге», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Салихова призвала всех руководителей выработать общую позицию по этому вопросу.