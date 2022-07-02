Черданцев и ещё трое комментаторов отработают на Суперкубке «Зенит» - «Спартак»

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила о комментаторском составе на матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». На принципиальной встрече отработают сразу четверо комментаторов.

Помогать болельщикам следить за перипетиями противостояния будут: Георгий Черданцев, Эдуард Мор, Алексей Игонин и Михаил Поленов.

Поединок между «сине-бело-голубыми» и «красно-белыми» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» является чемпионом России, а «Спартак» выиграл кубок страны.

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