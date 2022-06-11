Канчельскис рассказал, были ли в его командах геи

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, есть ли геи в российском футболе.

«Есть ли в российском футболе геи? Ну не знаю, в теории всё может быть. В моих командах никогда не было геев. Всё, конечно, случается. Может быть кто-то в российском футболе признается», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис считает, что если футболист-гей приносит пользу команде на поле и хорошо влияет на атмосферу внутри коллектива, то он должен играть. Но если всё наоборот — необходимо сказать «спасибо» и разойтись.

Напомним, ранее 17-летний полузащитник английского клуба «Блэкпул» Джейк Дэниэлс совершил каминг-аут, признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.