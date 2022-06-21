Кечинов: «Если у Ларссона нет желания играть за «Спартак», нужно от него избавляться»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о нападающем «красно-белых» Джордане Ларссоне, который в настоящий момент выступает за шведский АИК на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Ларссон не желает возвращаться в Россию.

«Если у него нет желания играть за команду, то его нужно продавать. От такого футболиста лучше избавиться», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 25-летний Ларссон провёл за АИК 10 матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи. Также на счету форварда 23 игры за «Спартак», в которых он отметился двумя забитыми мячами.