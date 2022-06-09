Йевтич и Игнатьев вернулись в «Рубин»

«Рубин» объявил о возвращении из аренд ряда футболистов.
К таким игрокам относятся: Дарко Йевтич (АЕК), Игорь Коновалов («Ахмат»), Степан Суриков («Салют), Алексей Грицаенко («Кубань»), Кирилл Косарев («Волгарь»), Иван Игнатьев («Крылья Советов») и Никита Янович («Динамо» Ставрополь).
Все вышеперечисленные футболисты вернутся в расположение казанского клуба завтра, 10 июня.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Рубин» не сумел сохранить прописку в Премьер-Лиге, заняв 15-е место в турнирной таблице.