Кержаков: «Никаких разговоров с «Нижним Новгородом» нет, готов рассмотреть другие предложения»

Российский тренер Александр Кержаков, возглавлявший в прошлом сезоне «Нижний Новгород», высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что нижегородцы не продлили контракт со специалистом.

Кержаков рассказал, что в данный момент не ведёт переговоры о продлении соглашения с «Нижним Новгородом» и готов рассмотреть предложения от других клубов.

«Мой контракт с «Нижним Новгородом» закончился 1 июня. До этого момента был нормальный рабочий диалог, но сейчас никаких разговоров нет», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

По итогам минувшего сезона «Нижний Новгород» под руководством Кержакова занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в элитном дивизионе российского футбола.