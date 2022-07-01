«Спартак» продлил контракт с Шильцовым и отправил футболиста в аренду

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Константином Шильцовым на три года, сообщает Metaratings.

Про информации источника 20-летний футболист следующий сезон проведёт на правах аренды в «Пари НН». Нижегородский клуб будет иметь право выкупа игрока.

Минувший сезон Шильцов провёл в «Спартаке-2». В ФНЛ полузащитник отыграл 32 матча, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.

Ранее стало известно, что руководство московского клуба решило закрыть вторую команду для сокращения расходов. По итогам прошедшего сезона «Спартак-2» занял девятое место в турнирной таблице ФНЛ.