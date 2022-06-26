Ловрен: «Было бы ещё интереснее победить «Спартак» на его стадионе»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен с нетерпением ждём матча за Суперкубок России, который состоится на «Газпром Арене».

- Прекрасно, что мы будем играть на нашем стадионе вместе с нашими болельщиками, но для меня было бы ещё интереснее победить «Спартак» на его стадионе, - приводит слова хорватского футболиста «Матч ТВ».

Для Ловрена предстоящая игра самая важная, и в ней он рассчитывает добыть уже третий суперкубок в составе «Зенита». Что касается жаркой погоды, она не должна стать проблемой для питерцев, ведь условия игры будут равными для всех, добавил Ловрен.

Напомним, что этот поединок состоится 9 июля.