Афанасьев: «Нынешние легионеры «Зенита» не пробились бы в команду, которая была в СССР»

Бывший полузащитник «Зенита» Аркадий Афанасьев сравнил нынешних легионеров питерского клуба с иностранцами, ранее выступавшими за «сине-бело-голубых».

Афанасьев не смог причислить к звёздам ни одного из легионеров сегодняшнего состава «Зенита», отметив, что за полтора десятилетия газпромовской истории по-настоящему знаковых игроков для команды можно пересчитать по пальцам.

«Халк, Данни, Витсель, Кришито, Ломбертс, Иванович и Шкртел. Остальным было бы сложно пробиться в «Зенит», игравший в чемпионате СССР», — цитирует Афанасьева «Спорт уик-энд».

Напомним, что нападающий сборной Бразилии и «Атлетико Минейро» Халк защищал цвета «Зенита» в период с 2012 по 2016 год. Всего в составе питерской команды футболист провёл 148 матчей, забив 77 голов и отдав 59 результативных передач.