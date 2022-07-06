Ещенко рассказал, какое прозвище было у Ананидзе в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился воспоминаниями об игре с легионерами «красно-белых», а также рассказал о прозвище бывшего партнёра по команде Жано Ананидзе.

По мнению Ещенко, многие спартаковские иностранцы, с которыми ему довелось играть, были очень высокого уровня. К таким игрокам экс-футболист отнёс Квинси Промеса, Сердара Таски, Зе Луиша и Жано Ананидзе

«Жано мы называли «Часик»: он 60 минут бегал, а потом его всегда меняли. Ну а чего тут такого? Зачем ему 90 минут бегать? Минут 60 отбегал, две отдал, два забил — можно и уходить», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ананидзе числился игроком «Спартака» в период с 2009 про 2019 год. За это время грузинский полузащитник провёл в составе «красно-белых» 146 матчей, забив в них 16 голов и отдав 17 результативных передач. В феврале нынешнего года Ананидзе завершил игровую карьеру в возрасте 29 лет. Последним клубом футболиста стало батумское «Динамо».