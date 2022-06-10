Канчельскис: «Спартак» - чемпион России по нытью»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис недоволен поведением руководства «Спартака», которое намекает на возможный бойкот матча за Суперкубок России, который пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

- «Спартак» - чемпион России по нытью, - так оценил действия руководства «красно-белых» Канчельскис в интервью Sport24. - Такой большой и великий клуб капризное поведение точно не красит.

Экс-футболист уверен, что «Спартак» в итоге все же сыграет против «Зенита», так как определять победителя нужно на поле.

Глава РФС Александр Дюков заявил, что матч за Суперкубок состоится даже, если «Спартак» откажется играть. В таком случае, скорее всего, соперником «Зенита» будет серебряный призер РПЛ, «Сочи».