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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Спартак» - чемпион России по нытью»

10 Июня 2022 • 19:18 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис недоволен поведением руководства «Спартака», которое намекает на возможный бойкот матча за Суперкубок России, который пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

- «Спартак» - чемпион России по нытью, - так оценил действия руководства «красно-белых» Канчельскис в интервью Sport24. - Такой большой и великий клуб капризное поведение точно не красит.

Экс-футболист уверен, что «Спартак» в итоге все же сыграет против «Зенита», так как определять победителя нужно на поле.

Глава РФС Александр Дюков заявил, что матч за Суперкубок состоится даже, если «Спартак» откажется играть. В таком случае, скорее всего, соперником «Зенита» будет серебряный призер РПЛ, «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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