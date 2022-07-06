Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак».

- Для кого победа в Суперкубке важнее?

- И той, и другой команде нужна эта победа. «Зенит» играет у себя дома, в статусе чемпиона, и это обязывает его выиграть трофей. Питерцы сохранили состав. Наверняка все руководители команды будут присутствовать на стадионе, поэтому у них будет высокая мотивация. А «Спартак» приедет с новым тренером. Не уверен, что состав будет оптимальным, потому что двое игроков только подъехали. Еще не все в полном порядке. Но те люди, кто есть, в состоянии показать хорошую игру, дать бой. Если команда построит тактически верную игру, то у москвичей есть шансы сыграть удачно. «Спартаку» будет престижно победить. В Питере команда не побеждала давно, и последнее поражение было очень крупное. Игра будет интересная.

- Тренер «Спартака» только начал работу с командой, некоторые легионеры еще не вернулись в Россию, как Мартинс. Двое только что приехали. В таких условиях реально победить?

- «Зенит по всем показателям сильнее, и «Спартак» должен избрать правильную тактику. Мотивирован он будет в любом случае. Если гости будут играть в открытый футбол, то могут уступить довольно крупно. Так же непонятно, кто в каком состоянии подойдет к матчу. А так в целом все возможно. У москвичей есть исполнители, которые могут решить исход встречи. Это одна игра, в которой может повезти. Атака у «Спартака» хорошая. Если ребята будут играть мобильно, все может получиться. Хотя после ухода Жиго в обороне есть проблемы.

- Сейчас ни у одной из команд нет оптимальной формы. Видите ли в этом шанс для «Спартака»?

- Конечно. Сейчас все готовятся к чемпионату, находятся под нагрузками. Семак наверняка уже опередил стартовый состав. Выйдут самые сильные футболисты, которые есть в обойме, а их достаточно. И мотивация будет большая. Недооценки «Спартака» быть не может. Это сильный раздражитель. А у «Спартака» должна быть правильная тактика и самоотдача. Если будет везение, команда может сыграть очень удачно. Шансы есть.

- Пока о новом тренере «Спартака» Абаскале и схеме игры команды мало что известно. Может ли сыграть «Спартаку» на руку эта ситуация, ведь изучить его сейчас нереально?

- Семак не будет этим заниматься. У него есть сильный состав, легионеры в строю, и «Зенит» будет играть с позиции силы. А гости должны сыграть очень четко и аккуратно в обороне, и использовать свои шансы. Надо постараться контролировать мяч. Если «Спартак» будет играть без мяча, а только его отбирать, то будут проблемы.

- Мозес и Николсон вернулись в команду только 5 июля. Они успеют подготовиться к матчу?

- Вряд ли они появятся в стартовом составе. Если и выйдут, то на замену. Если поставить неготовых игроков – это подставлять игроков и команду. Но тренеру виднее. Пока мы еще не знаем, что он и как он.

- Если Мозес и Николсон не выйдут на поле, «Спартак» потеряет в качестве?

- Конечно. Но на этом этапе, когда все находятся под нагрузками, надо выходить функционально подготовленным игрокам, которые могут двигаться и будут успевать и в обороне, и в атаке.

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- Лично вы как воспринимаете Суперкубок: больше как выставочный матч или официальный и очень важный?

- И то, и то. Это трофей. Во всех странах его так расценивают. Этот турнир делают перед началом сезона, поэтому он считается подготовительным. Для меня выигрыш Кубка ценнее, чем Суперкубка.

- Потому что там длинная дистанция, а здесь всего одна игра?

- Конечно. Сейчас непонятно, кто в каком состоянии. Начало сезона и качество игры на очень низком уровне. Плюс есть большая доля удачи.

Елена Григорьевская