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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Певица IOWA хочет выступить на Суперкубке России

12 Июня 2022 • 16:02 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Певица Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом IOWA, выразила готовность выступить на матче Суперкубка России, в котором «Спартак» сыграет против «Зенита» на «Газпром Арене».

«Я бы хотела выступить на Суперкубке России в Петербурге. В случае победы «Зенита» готова спеть «Улыбайся». Я видела, как болельщики «Спартака» пели вместе с МакSим после финала Кубка России. Это было впечатляюще!» - цитирует певицу «Спорт День за Днём».

Напомним, после финального матча Кубка России со стороны «Динамо» выступила певица Люся Чеботина со своим хитом «Солнце Монако». Со стороны победителей, «Спартака», спела певица МакSim «Знаешь ли ты».

Тот матч завершился победой «красно-белых» со счётом 2:1. В матче за Суперкубок России «Зенит» сыграет против «Спартака» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Матч запланирован на 9 июля.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России РПЛ IOWA
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