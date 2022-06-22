«Спартак» не станет бойкотировать Суперкубок России

«Спартак» не будет бойкотировать матч Суперкубок России против «Зенита», который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте московского клуба.

В заявлении написано, что «Спартак» считает непрозрачной и далёкой от принципов честной игры процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Суперкубок России, однако принял решение отказаться от бойкота этой встречи из-за уважения к своим болельщикам, прошлому клуба и к самому футболу.

Кроме того, отмечается, что отказ от участия в матче за Суперкубок мог бы спровоцировать дальнейшую несправедливость в отношении «Спартака».

Напомним, игра за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на «Газпром Арене». Начало — в 18:00 по московскому времени.