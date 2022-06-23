В «Зените» заинтересовались предложением бразильского клуба по Алберто

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем нападающего команды Юри Алберто.

Медведев сообщил, что питерский клуб получил интересные предложения по встречной аренде игрока от одного из бразильских клубов.

«Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто и приход к нам одного или даже двух игроков из Бразилии. Мы находимся в контакте с теми, кто сделал эти предложения», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к бразильскому форварду проявляет «Коринтианс».

В минувшем сезоне 21-летний Алберто провёл за «Зенит» 15 матчей, отметившись в них шестью голами и четырьмя результативными передачами.