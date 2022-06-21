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Кто такой Кузьмичёв, которого «Спартак» может купить у «Урала»

21 Июня 2022 • 20:52 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Во вторник появилась информация, что «Спартак» может усилить оборону защитником «Урала» Иваном Кузьмичёвым. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает подробнее об этом футболисте.

Иван Кузьмичёв – это одно из открытий прошлого сезона. В Премьер-лиге он дебютировал в сезоне 2020/21, но вышел лишь в последнем туре на несколько минут. Это был знак защитнику, что за ним наблюдают. Кузьмичёв правильно это расценил, и в минувшем чемпионате завоевал место в основном составе. Сезон у «Урала» в основе начинал опытный Владимир Рыков, он сыграл в четырёх матчах, в которых клуб из Екатеринбурга набрал одно очко. После 6-го тура экс-динамовец на поле не появлялся, а Кузьмичёв как раз плотно занял место в стартовом составе. В итоге молодой защитник провёл 23 матча в Премьер-лиге без замен, пропустив лишь одну встречу из-за дисквалификации. Рыкова же «Урал» ещё зимой спокойно отпустил в «Родину».

Кузьмичёв – это профильный центральный защитник. 196 сантиметров роста позволяют ему неплохо играть в воздухе, где в среднем в прошлом сезоне выигрывал 65% единоборств. В этом компоненте он обладает ещё перспективами в атаке на чужих стандартах, и во взрослом футболе Кузьмичёв забил 2 гола (ещё в составе тольяттинской «Лады» в ФНЛ-2) после угловых, но оба раза ногами после отскоков.

В прошлом сезоне Кузьмичёв имел хорошую статистику именно в оборонительных действиях. В среднем за матч у него было 1,5 отбора и 2,2 перехвата. В целом для 21 года (в октябре будет день рождения) результат у защитника неплохой. Правда, пока у Кузьмичёва лишь один сезон на высшем уровне, что не даёт полной уверенности в его способностях. Прошлой осенью защитник успел дебютировать за молодёжную сборную России.

Интерес «Спартака» к Кузьмичёву понятен. «Красно-белым» нужно усиливать зону центра обороны. Самуэль Жиго и Илья Кутепов ушли, будущее Максимилиана Кофрие туманно, но он своими ошибками ещё в прошлом сезоне изрядно утомил всех. Уж лучше заменить его на молодого футболиста, у которого хотя бы будут перспективы роста. В настоящее время у Абаскаля выбор футболистов в центр обороны состоит из Джикии, Чернова и Литвинова. Есть Маслов, но ему ещё надо полноценно восстановиться. Даже для схемы в два защитника чувствуется дефицит, а уж для тактики с тремя центрбеками совсем не густо.

С учётом дефицита защитников в России и сложностью в осуществлении международных трансферов спрос на Кузьмичёва есть. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Динамо». Летом вроде бы Кузьмичёв мог оказаться в «Зените» или «Локомотиве», но «Урал» требовал за него 5 миллионов евро. Клуб из Екатеринбурга очевидно ставит себе модель по воспитанию и продаже футболистов. Зимой уже был отпущен Арсен Адамов, а теперь «Урал» наверняка не прочь выгодно для себя отпустить и Кузьмичёва.

Добавим ещё один не совсем футбольный момент. Агентом Кузьмичёва является Валериюс Мижигурскис, который представляет интересы Николая Рассказова и ещё ряда футболистов, которые были связаны со «Спартаком». Некоторым кажется, что этот представитель имеет определённое влияние на руководство «красно-белых», что может в любом случае помочь в осуществлении трансфера.

В общем, переход вполне может случиться. Скорее всего, речь идёт о перспективе, и Кузьмичёву придётся ещё доказывать свою состоятельность. С другой стороны, сейчас у него будет возможность показать себя новому тренеру, а дальше всё будет зависеть только от него.

Роман Андреев

Нужен ли «Спартаку» Иван Кузьмичёв?
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