Касьерра: «Об интересе «Зенита» узнал около месяца назад»

Колумбийский нападающий Матео Касьерра, подписавший сегодня контракт с «Зенитом», рассказал о том, как узнал об интересе к себе со стороны петербургского клуба.

«Около месяца назад узнал об интересе ко мне, и с каждым днём этот интерес становился всё сильнее. Я сразу же решил, что хочу перейти в «Зенит» — и вот я здесь, безумно этому рад, как и вся моя семья!» — приводит слова Касьерры пресс-служба питерского клуба.

Ранее сообщалось, что нападающий подписал контракт по схеме «3+1».

В минувшем сезоне колумбиец выступал за «Сочи», проведя в составе «южан» 23 матча, отметившись в них 14 голами и шестью результативными передачами.