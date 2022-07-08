Юран — о матче легенд: «Спартак» опытнее «Зенита»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча легенд «Спартака и «Зенита».

Специалист назвал фаворитом этой встречи «красно-белых» из-за более богатого опыта футболистов.

«То, что у «Спартака» чуть более возрастная команда, не скажется на игре. Футбол — это аналитическая игра, тут нужно думать, а не только бегать. Уверен, этот матч пройдёт в тёплой атмосфере со спортивной составляющей», — приводит слова Юрана Metaratings.

Напомним, матч легенд состоится сегодня 8 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 18-00 по московскому времени. Завтра же на «Газпром Арене» состоится матч за Суперкубок России, который начнётся в 19:00.