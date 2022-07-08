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Юран — о матче легенд: «Спартак» опытнее «Зенита»

08 Июля 2022 • 12:13 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.90
09.07 19:00

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча легенд «Спартака и «Зенита».  

Специалист назвал фаворитом этой встречи «красно-белых» из-за более богатого опыта футболистов.

«То, что у «Спартака» чуть более возрастная команда, не скажется на игре. Футбол — это аналитическая игра, тут нужно думать, а не только бегать. Уверен, этот матч пройдёт в тёплой атмосфере со спортивной составляющей», — приводит слова Юрана Metaratings.

Напомним, матч легенд состоится сегодня 8 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 18-00 по московскому времени. Завтра же на «Газпром Арене» состоится матч за Суперкубок России, который начнётся в 19:00. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Юран
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