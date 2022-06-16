Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев: «Дюпин способен стать основным вратарём «Зенита»

16 Июня 2022 • 13:41 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший полузащитник «Рубина» и «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал слухи о возможном переходе вратаря казанской команды Юрия Дюпина в «Зенит».

Бояринцев считает, что 34-летний голкипер способен побороться за место в стартовом составе петербургской команды.

«Дюпин — достаточно качественный вратарь для РПЛ. Вполне может составить конкуренцию вратарям «Зенита», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

По мнению бывшего футболиста, «Зенит» — приемлемый вариант для Дюпина, ведь его нынешняя команда не сумела сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам прошедшего сезона.

Однако ранее сам голкипер заявил, что ничего не знает об интересе со стороны питерского клуба.

В минувшем сезоне вратарь «Рубина» провёл 33 матча, пропустив 59 голов, а также шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера, чей контракт с казанским клубом истекает летом следующего года, в 1,2 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Денис Бояринцев Юрий Дюпин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
14:32 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Для меня неожиданно, что «Спартак» отпустил Бакаева» эксклюзив
14:29 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер ЦСКА: В следующем сезоне Акинфеев может стать ещё лучше
14:14 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА высказался об отказе Дзюбы перейти в турецкий чемпионат из-за низкой зарплаты эксклюзив
14:10 · Россия. Премьер-лига
Комппер вернулся в Россию
14:10 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» : Шатов — главный игрок команды
14:09 · Россия. Премьер-лига
Бакаев провёл первую тренировку в «Зените»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Швейцарский журналист назвал нового тренера «Спартака» фриком
13:41 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Дюпин способен стать основным вратарём «Зенита»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Уфы» назван лучшим молодым игроком РПЛ сезона 21/22
13:34 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Мне по барабану, что там Зарема сказала про Бакаева 1
13:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кононов хочет видеть Маркова в «Арсенале», но помешать остаться может финансовый вопрос»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Рубина» назвал клубы, куда может перейти Кержаков
13:14 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подписал контракт с форвардом «Тюмени» официально
13:12 · Россия. Премьер-лига
Шатов продлил контракт с «Уралом»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Представитель Бакаева: Это мы предложили «Спартаку» не комментировать ход переговоров 2
Все новости
Рекомендуем