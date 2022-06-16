Бояринцев: «Дюпин способен стать основным вратарём «Зенита»

Бывший полузащитник «Рубина» и «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал слухи о возможном переходе вратаря казанской команды Юрия Дюпина в «Зенит».

Бояринцев считает, что 34-летний голкипер способен побороться за место в стартовом составе петербургской команды.

«Дюпин — достаточно качественный вратарь для РПЛ. Вполне может составить конкуренцию вратарям «Зенита», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

По мнению бывшего футболиста, «Зенит» — приемлемый вариант для Дюпина, ведь его нынешняя команда не сумела сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам прошедшего сезона.

Однако ранее сам голкипер заявил, что ничего не знает об интересе со стороны питерского клуба.

В минувшем сезоне вратарь «Рубина» провёл 33 матча, пропустив 59 голов, а также шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера, чей контракт с казанским клубом истекает летом следующего года, в 1,2 миллиона евро.