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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак поддержал Абаскаля

07 Июля 2022 • 11:45 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.70
09.07 19:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Спартаке» и новом наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Состав у них поменялся незначительно. О требованиях нового тренера говорить пока преждевременно. Да это и не моё дело — оценивать игру и тренера «Спартака», — заявил Семак на пресс-конференции.

Семак пожелал испанскому специалисту успехов в России, но не в матчах против «Зенита».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Ранее он работал в швейцарском «Базеле», с которым занял второе место по итогам минувшего розыгрыша чемпионата страны.  

Напомним, в субботу, 9 июля, состоится матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Гильермо Абаскаль
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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