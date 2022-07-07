Семак поддержал Абаскаля

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Спартаке» и новом наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Состав у них поменялся незначительно. О требованиях нового тренера говорить пока преждевременно. Да это и не моё дело — оценивать игру и тренера «Спартака», — заявил Семак на пресс-конференции.

Семак пожелал испанскому специалисту успехов в России, но не в матчах против «Зенита».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Ранее он работал в швейцарском «Базеле», с которым занял второе место по итогам минувшего розыгрыша чемпионата страны.

Напомним, в субботу, 9 июля, состоится матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.