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Орлов — про Бакаева: «В «Зените» совсем другая культура игры, чем в «Спартаке»

23 Июня 2022 • 09:27 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил дебют Зелимхана Бакаева за «Зенит».

Напомним, полузащитник вышел на поле во втором тайме матча Кубка PARI Премьер против «Пари НН» (1:1, 5:3 по пенальти), реализовав 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти.

По мнению Орлова, экс-спартаковцу необходимо время для адаптации в новой для себя команде.

«Хорошо, что забил пенальти, но пока он не знает партнёров. Здесь совсем другая культура игры, чем в «Спартаке». Надо ещё много работать. Заметно, что Зелимхан находится в хорошей форме, с настроем никаких проблем нет», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Также журналист призвал не считать Бакаева дублёром бразильца Малкома. Орлов убеждён, что тренерский штаб питерцев найдёт россиянину место на поле.

Напомним, 25-летний Бакаев перешёл в «Зенит» летом нынешнего года на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов Зелимхан Бакаев
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