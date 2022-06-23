Орлов — про Бакаева: «В «Зените» совсем другая культура игры, чем в «Спартаке»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил дебют Зелимхана Бакаева за «Зенит».

Напомним, полузащитник вышел на поле во втором тайме матча Кубка PARI Премьер против «Пари НН» (1:1, 5:3 по пенальти), реализовав 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти.

По мнению Орлова, экс-спартаковцу необходимо время для адаптации в новой для себя команде.

«Хорошо, что забил пенальти, но пока он не знает партнёров. Здесь совсем другая культура игры, чем в «Спартаке». Надо ещё много работать. Заметно, что Зелимхан находится в хорошей форме, с настроем никаких проблем нет», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Также журналист призвал не считать Бакаева дублёром бразильца Малкома. Орлов убеждён, что тренерский штаб питерцев найдёт россиянину место на поле.

Напомним, 25-летний Бакаев перешёл в «Зенит» летом нынешнего года на правах свободного агента.