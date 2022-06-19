Кавазашвили: «Если Зиньковскому хватит нахальства, то он сможет заменить Бакаева»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

Ранее сообщалось, что Зиньковский уже подписал контракт с «красно-белыми», однако позже пресс-служба «Спартака» опровергла эту информацию.

По мнению Кавазашвили, если 26-летнему футболисту хватит характера, чтобы выступать в московском клубе, то он сможет принести много пользы своей новой команде.

«Главный вопрос, хватит ли ему характера, чтобы заиграть в такой команде. Если хватит нахальства играть и не обращать внимания ни на что, то он может заменить Бакаева», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Зиньковский провёл за «Крылья Советов» 32 матча, забив в них четыре гола и отдав 11 результативных передач.