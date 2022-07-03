Родригао не стал молчать о Fan ID: Почему на будущего зенитовца зря набросились с критикой

Фамилия Родригао в последние дни одна из наиболее обсуждаемых в российском футбольном сегменте. Во-первых, бразильский защитник «Сочи» ведёт переговоры с «Зенитом», а во-вторых, он непопулярно высказался о болельщиках в связи с введением Fan ID. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему нападки на Родригао по теме болельщиков необоснованны.

Итак, что же сказал Родригао в своём интервью? Что мало зрителей на трибунах – это, в общем-то, неплохо, а может, даже и хорошо. Что введение Fan ID позволит контролировать посетителей стадионов и не пускать туда всяких хулиганов. И что он не против провести весь сезон без болельщиков, если те твёрдо встанут на путь бойкота. Потому что самое главное – это игра. Примерно в таком ключе мыслит Родригао.

Данные откровения бразильского защитника вызвали гнев ряда футбольных экспертов. В частности, Анзор Кавазашвили назвал Родригао «бедным человеком в плане души», а Павел Соломатин заявил, что «на каждую тысячу найдётся один идиот». То есть высказывание Родригао, мягко говоря, не осталось незамеченным. Наоборот, оно всколыхнуло общественность.

Понятно, что Родригао сделал неполиткорректное заявление. Обычно на тему Fan ID и фанатских бойкотов футболисты и представители клубов высказываются осторожно. Новую систему допуска на трибуны можно поддерживать или критиковать, но прилюдно ругать болельщиков за неприятие новых правил в этой среде не принято. Команды боятся потерять болельщиков, поэтому должны относиться к ним с трепетом.

А Родригао сказал то, что думает на самом деле. Не стал произносить дежурные фразы о том, что было бы хорошо, если бы фанаты со временем вернулись на стадионы, если бы ситуация вдруг как-то разрешилась и так далее. Значит, Родригао – честный человек, и уже за это его можно уважать. А то, что эти его слова попали в прессу – это прокол пресс-службы «Сочи». Не секрет ведь, что интервью на таком уровне обычно проходят через процедуру вычитки.

Надо признать, что сейчас футболисты в первую, во вторую и в третью очередь профессионалы, а не условные шахтёры, железнодорожники, военнослужащие или сотрудники правоохранительных органов, в свободное от работы или службы время бьющиеся на футбольном поле за свой завод, за свой район или за своё ведомство.

Сейчас мало примеров клубного патриотизма, когда игрок проводит всю карьеру в одной команде, вне зависимости от того, куда его приглашают и как к нему относятся внутри его единственного и неповторимого клуба. Таковы реалии современного мира. Соответственно, нет у подавляющего числа футболистов и культа болельщиков.

То, что Родригао считает своей главной целью игру – это и есть показатель его профессионализма. Он вообще-то легионер, бразилец, что для России давно не экзотика, поэтому он может в нашем чемпионате завоёвывать любовь болельщиков только своей игрой на поле. Да, Родригао сделал ошибку неаккуратным заявлением, но ведь намерения у него на самом деле хорошие.

Тем не менее появились предположения, что из-за столь неосторожных высказываний переход Родригао в «Зенит» теперь застопорится либо вовсе сорвётся. Думается, это перебор, ведь ничего криминального или аморального он не сделал. Всё это решаемо другим интервью, в котором Родригао скажет, что его не совсем правильно поняли, что футбол немыслим без болельщиков. Ну и извинится, конечно, чтобы окончательно замять скандал.

Кирилл Иванцов