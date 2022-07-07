Семак: «Травма Мантуана не очень серьёзная»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных Вячеслава Караваева и Густаво Мантуана.

Напомним, 9 июля состоится матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» на «Газпром Арене» встретится со «Спартаком».

«Все готовы сыграть, кроме Караваева. Мантуан? Травма известна. Непонятно, сколько потребуется времени, чтобы решить проблему. Но травма не очень серьёзная», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Специалист не смог однозначно ответить на вопрос, примет ли участие в матче новичок питерской команды Матео Касьерра, перешедший из «Сочи» нынешним летом.

Напомним, 21-летний Мантуан перешёл в «Зенит» в результате обмена с «Коринтиансом» на нападающего Юри Алберто. Также петербургский клуб пополнил голкипер Иван.