Вратарь «Сочи» может перейти в «Зенит»

«Зенит» проявляет интерес к вратарю «Сочи» Денису Адамову, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сам 24-летний голкипер не намерен покидать «Сочи» нынешним летом, так как хочет проявить себя перед новым главным тренером команды Вадимом Гараниным.

В минувшем сезоне вратарь провёл в составе сочинской команды 11 матчей, пропустив в них шесть голов семь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Адамова с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает российского голкипера в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что питерский клуб может пополниться бразильским вратарём «Коринтианса» Иваном.