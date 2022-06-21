Бакаев рассказал показательную историю о Семаке

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился мнением о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

Бакаев рассказал историю, по которой можно сделать выводы о человеческих качествах российского специалиста.

«Всем привожу пример, когда мы — 20-летний пацаны из «Спартака-2» — во время сборов на Кипре встретили Сергея Богдановича в отеле. Когда Семак нас увидел и понял, что мы футболисты, то подошёл, поздоровался и только потом пошёл по своим делам», — приводит слова Бакаева «Чемпионат».

Напомним, экс-полузащитник «Спартака» перешёл в «Зенит» текущим летом на правах свободного агента. В минувшем сезоне за «красно-белых» 25-летний футболист провёл 36 матчей, забив три гола и отдав восемь результативных передач.