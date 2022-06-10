Ещенко продолжит работу в «Спартаке»

Помощник экс-главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли Андрей Ещенко не покинет московский клуб вслед за итальянским наставником, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, помимо Ещенко, работу в «Спартаке» продолжат тренеры по физподготовке — Антонио Хесус Санчес, а также Андрей Зайченко.

Напомним, вчера, 9 июня, было официально объявлено об уходе Ваноли с поста главного тренера «красно-белых». Московской командой итальянец руководил с декабря прошлого года, приведя «Спартак» к своей первой победе в Кубке России за последние 19 лет.

38-летний Ещенко входит в тренерский штаб «Спартака» с января нынешнего года.