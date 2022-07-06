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Бояринцев: «Лаудруп слишком надеялся на профессионализм футболистов»

06 Июля 2022 • 11:38 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.50 4.30 6.30
09.07 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об экс-наставнике «красно-белых» Микаэле Лаудрупе, который возглавлял московскую команду в период с 2008 по 2009 год.

По мнению Бояринцева, датский специалист слишком сильно надеялся на профессионализм своих подопечных, недооценив русский менталитет.

«Во многих вещах он надеялся на профессионализм футболистов (я сейчас не про режим даже, а вообще), но это не сработало. Лаудруп думал, что мы сами будем стандарты забивать без всяких наигрышей, сами побежим куда надо», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

В настоящий момент Лаудруп находится без работы. Последним клубом датчанина на сегодняшний день остаётся катарский клуб «Эль-Райян», который он покинул в 2018 году. Также в его тренерской карьере были «Суонси», «Мальорка» и «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Микаэль Лаудруп Денис Бояринцев
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