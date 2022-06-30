Нобоа признался, что мог перейти в «Спартак»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о том, что мог перейти в «Спартак», когда московский клуб вёл переговоры экс-главным тренером «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым.

Эквадорец отметил, что ему было бы интересно поиграть за «красно-белых».

«Бердыев интересовался у меня, согласен ли я пойти в «Спартак» вместе с ним, и я сказал «да». «Спартак» — клуб с богатой историей, у него много болельщиков», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, что Бердыев имел возможность возглавить «Спартак» в 2016 году. Однако тогда сторонам не удалось прийти к соглашению.

В минувшем сезоне 37-летний Нобоа провёл за «Сочи» 29 матчей, отметившись в них 10 забитыми мячами и девятью результативными передачами.