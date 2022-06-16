Щетинин — о своей ошибке на сборах: «Думал, Карпин меня обратно в «Зенит» отправит»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о своей грубой ошибке на предсезонных сборах.

«Третий день на сборах, в расписании стоит занятие «зал и поле». Думаю, ну, значит, сначала зал. Телефон с собой не взял, чтобы не отвлекал. Подходит нужное время — никого нет. Вдруг слышу — на улице автобус уезжает. Тут до меня доходит, что занятие всё же сначала будет на поле», — приводит слова Щетинина Sport24.

Футболист признался, что боялся реакции главного тренера команды Валерия Карпина, который мог отправить Щетинина обратно в «Зенит», у которого полузащитник и был арендован. Однако наставник «Ростова» лишь смерил игрока взглядом, ничего не сказав.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Ростова» 12 матчей, забив два гола, а также отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Ростов» выкупил Щетинина у петербургского клуба.