Пименов: «То, что «Спартак» постоянно жалуется, не красит их»

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о недовольстве руководства «Спартака» проведением матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Спартак» самый популярный и обсуждаемый клуб России, но то, что они постоянно недовольны, их не красит», — приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского клуба Леонида Федуна, заявила, что «красно-белые» относится к матчу за Суперкубок как к гастролям.

Напомним, матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на «Газпром Арене». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.