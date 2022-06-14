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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «То, что «Спартак» постоянно жалуется, не красит их»

14 Июня 2022 • 11:58 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о недовольстве руководства «Спартака» проведением матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Спартак» самый популярный и обсуждаемый клуб России, но то, что они постоянно недовольны, их не красит», — приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского клуба Леонида Федуна, заявила, что «красно-белые» относится к матчу за Суперкубок как к гастролям.

Напомним, матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на «Газпром Арене». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Руслан Пименов
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