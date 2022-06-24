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Бесчастных не сыграет в матче между легендами «Спартака» и «Зенита»

24 Июня 2022 • 21:38 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.50 4.40 6.10
09.07 19:00

Бывший игрок московского «Спартака» Владимир Бесчастных, что не сможет принять участие в предстоящей встрече между легендами «красно-белых» и «Зенита».

«К сожалению, я не смогу принять участие, поскольку буду в это время на сборах», — цитирует Бесчастных «РБ Спорт».

Ранее экс-футболист вошел в тренерский штаб Дмитрия Парфенова, который возглавил московскую «Родину» из Первой лиги.

Источник сообщает, что 8 июля пройдет встреча между легендами и ветеранами клубов в преддверии Суперкубка России. В качестве тренеров были приглашены Олег Романцев, Георгий Ярцев и Властимил Петржела.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Владимир Бесчастных Дмитрий Парфёнов Родина Москва
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