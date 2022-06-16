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Щетинин: «Не факт, что другой тренер доверял бы мне так же, как Карпин»

16 Июня 2022 • 10:22 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, что побудило его перейти в стан «южан» из «Зенита» летом 2021 года, несмотря на интерес со стороны «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Ростов» выкупил 20-летнего хавбека у петербургского клуба.

Футболист признался, что определяющим фактором в выборе клуба стал главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин.

«Для меня было очень важно, к какому тренеру я попаду. Поэтому возможность поработать с Валерием Георгиевичем Карпиным перевешивала всё. Не факт, что другой тренер так же доверял бы мне. Хотя места в основном составе мне не гарантировали. Карпин тогда говорил: «Выиграешь конкуренцию — будешь играть», — цитирует Щетинина Sport24.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Ростова» 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Кирилл Щетинин
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