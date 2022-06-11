Губерниев — о будущем Дзюбы: «На его месте я бы уехал»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной России может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

Журналист поддержал решение Дзюбы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

«Уезжать нужно вовремя! Артём сам решит, но я бы на его месте попробовал уехать. Заканчивать карьеру? А зачем? Он всегда успеет это сделать. Пускай играет и приносит нам радость», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.