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Губерниев — о будущем Дзюбы: «На его месте я бы уехал»

11 Июня 2022 • 12:06 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной России может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

Журналист поддержал решение Дзюбы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

«Уезжать нужно вовремя! Артём сам решит, но я бы на его месте попробовал уехать. Заканчивать карьеру? А зачем? Он всегда успеет это сделать. Пускай играет и приносит нам радость», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Дмитрий Губерниев
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