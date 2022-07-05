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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Николсона рассказал о готовности нападающего к матчу с «Зенитом»

05 Июля 2022 • 09:13 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.50 4.30 6.30
09.07 19:00

Футбольный агент Ненад Портега, который представляет интересы форварда московского «Спартака» Шамара Николсона, высказался о том, сыграет ли его клиент против «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Шамар прибыл в команду на две недели позже, поэтому не думаю, что он будет играть полноценный матч. Может, выйдет на последние 10 минут», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Николсон перешел в стан «красно-белых» в январе текущего года. На его счету 15 матчей за «народную команду», в которых он забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Шамар Николсон
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