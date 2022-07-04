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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Панов: «Может, Абаскаля уволят из «Спартака» после пяти туров…»

04 Июля 2022 • 16:22 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Бывший игрок сборной России Александр Панов высказался по поводу новоиспечённого рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По словам Панова, он хотел бы увидеть от «Спартака» Абаскаля той стабильности, которую показывает «Зенит». При этом Панов допускает, что испанский специалист не отработает в России весь сезон.

«Я, кстати, не уверен, что Абаскаль доведёт сезон до конца. Может, его снимут после пяти туров. Может, сам сорвётся домой, к семье. Сейчас такое время, что прогнозировать сложно. Но я желаю испанцу удачи», - слова Панова приводит «Плеймейкер».

9 июля «Спартак» и «Зенит» разыграют Суперкубок России. Это будет первый официальный матч Гильермо Абаскаля у руля «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Панов Гильермо Абаскаль
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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