«Спартак» просматривает Жигулёва

«Спартак» взял на просмотр бывшего полузащитника «Краснодара» Илью Жигулёва, сообщает официальный сайт «красно-белых». Сегодня, 22 июня, футболист тренировался вместе с командой.

Последним местом работы 26-летнего Жигулёва был польский клуб «Заглембе», за который футболист провёл в минувшем сезоне 15 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее Жигулёв защищал «Краснодара», воспитанником которого он и является. Также полузащитник выступал за «Урал», «Ротор» и «Тосно».

Портал Transfermarkt оценивает Жигулёва в 750 тысяч евро.