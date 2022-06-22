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«Спартак» просматривает Жигулёва

22 Июня 2022 • 13:49 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

«Спартак» взял на просмотр бывшего полузащитника «Краснодара» Илью Жигулёва, сообщает официальный сайт «красно-белых». Сегодня, 22 июня, футболист тренировался вместе с командой.

Последним местом работы 26-летнего Жигулёва был польский клуб «Заглембе», за который футболист провёл в минувшем сезоне 15 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее Жигулёв защищал «Краснодара», воспитанником которого он и является. Также полузащитник выступал за «Урал», «Ротор» и «Тосно».

Портал Transfermarkt оценивает Жигулёва в 750 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Илья Жигулёв
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