Несмотря на то, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес сегодня приступил к тренировкам, он продолжает рассматривать возможность ухода из московского клуба.

По информации источника «ЕФ.ру», у Мозеса есть джентльменское соглашение с Лукой Каттани о том, что «Спартак» не будет препятствовать уходу футболиста, если ему поступит интересное предложение. Приоритет Мозеса — участие в еврокубках, желательно в Лиге чемпионов. Более активные переговоры могут начаться в конце августа, когда определятся все участники группового этапа международных турниров.

В минувшем сезоне 31-летний нигериец провёл за «красно-белых» 33 матча, забив три гола и отдав пять результативных передач.

Контракт Мозеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Однако ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.