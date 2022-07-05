Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мозес рассматривает возможность ухода из «Спартака» эксклюзив

05 Июля 2022 • 16:31 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.50 4.30 6.30
09.07 19:00

Несмотря на то, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес сегодня приступил к тренировкам, он продолжает рассматривать возможность ухода из московского клуба.

По информации источника «ЕФ.ру», у Мозеса есть джентльменское соглашение с Лукой Каттани о том, что «Спартак» не будет препятствовать уходу футболиста, если ему поступит интересное предложение. Приоритет Мозеса — участие в еврокубках, желательно в Лиге чемпионов. Более активные переговоры могут начаться в конце августа, когда определятся все участники группового этапа международных турниров.

В минувшем сезоне 31-летний нигериец провёл за «красно-белых» 33 матча, забив три гола и отдав пять результативных передач.

Контракт Мозеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Однако ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
17:57 · Россия. Премьер-лига
Барбоза прокомментировал возможный отъезд бразильцев из РПЛ
17:49 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Эспаньолы» прокомментировал интерес ЦСКА к Мендесу
17:47 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» ответили на вопрос о возможном подписании Нобоа
17:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сочи» является перевалочным клубом, который тесно связан с «Зенитом»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Геркус назвал цель его новой работы в «Торпедо»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ростова» перешёл в «Погонь»
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Полгода назад Геркус говорил, что не пошёл бы работать в «Торпедо»
17:13 · Россия. Премьер-лига
​Геркус получил должность в «Торпедо» официально
17:11 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи»: Нобоа в «Зенит»? Я поговорю с ним и спрошу
17:10 · Россия. Премьер-лига
Мостовой уверен, что «Зенит» не найдёт замену Венделу
16:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда РПЛ представит проект Кубка лиги
16:54 · Россия. Премьер-лига
Бышовец рассказал, что ждёт ЦСКА в новом сезоне
16:44 · Россия. Премьер-лига
Нобоа вернётся в «Зенит» при одном условии
16:40 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Худякова ждёт хорошее будущее
16:33 · Россия. Премьер-лига
В «Фиорентине» рассказали о ситуации с расторжением контракта с Кокориным
Все новости
Рекомендуем