Ребров: «Абаскаль напомнил мне Тедеско»

Бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор «красно-белых» Артём Ребров поделился мнением о новом наставнике московской команды Гильермо Абаскале.

По мнению Реброва, испанский специалист своей манерой поведения очень сильно напоминает бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Во-первых, молодой, почти того же возраста. Во-вторых, такой же открытый и эмоциональный. В-третьих, очень грамотный и системный. В-четвёртых, какие-то его жесты, манеры, действия очень напомнили всё то, что было при знакомстве с Тедеско», — цитирует Реброва Sports.ru.

Также Ребров рассказал, что Абаскаль ложится спать в 22:00 и просыпается в 6:00. Испанский тренер считает утренние часы самыми ценными и продуктивными.

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Ранее он работал в швейцарском «Базеле».