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Бояринцев скептично отнёсся к назначению Абаскаля

12 Июня 2022 • 11:23 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «красно-белых».

По мнению экс-футболиста, 33-летний испанец слишком неопытен для того, чтобы решать задачи, которые ставит перед собой московский клуб. Вместе с этим Бояринцев выразил надежду на то, что у молодого специалиста всё получится в «Спартаке».

«Слишком молодой и неопытный. Но у парня появился шанс. Многие спят и видят получить такую возможность. Если Гильермо ей воспользуется и наведёт шороху, то это было бы классно», — приводит слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, официально о назначении Абаскаля было объявлено 10 июня. Ранее испанский специалист исполнял обязанности главного тренера в швейцарском «Базеле», с которым стал вторым по итогам минувшего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев Гильермо Абаскаль
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