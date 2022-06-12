Бояринцев скептично отнёсся к назначению Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «красно-белых».

По мнению экс-футболиста, 33-летний испанец слишком неопытен для того, чтобы решать задачи, которые ставит перед собой московский клуб. Вместе с этим Бояринцев выразил надежду на то, что у молодого специалиста всё получится в «Спартаке».

«Слишком молодой и неопытный. Но у парня появился шанс. Многие спят и видят получить такую возможность. Если Гильермо ей воспользуется и наведёт шороху, то это было бы классно», — приводит слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, официально о назначении Абаскаля было объявлено 10 июня. Ранее испанский специалист исполнял обязанности главного тренера в швейцарском «Базеле», с которым стал вторым по итогам минувшего сезона.