Мостовой: «Дзюбе будет трудно проявить себя в Турции»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий клуб.

По мнению Мостового, российскому форварду будет непросто проявить себя в зарубежном чемпионате.

«Турция — хороший вариант. Там хороший футбол с множеством сильных команд. Сможет ли он там себя проявить? Конечно, это трудно. Дзюба в 33 года в первый раз поедет за границу», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Также бывший футболист отметил, что нападающий легко сможет подписать контракт с клубом из первой пятёрки РПЛ.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет «Галатасарай».

В минувшем сезоне Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач.